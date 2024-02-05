اليمين المتطرف يفجر ثورة "الأغلبية الصامتة" في ألمانيا

يطرح خروج أكثر من 1.4 مليون ألماني إلى الشوارع احتجاجًا على مقاربات اليمين المتطرّف، ما يمكن اعتباره ثورة "الأغلبية الصامتة"، وفق توصيف مجلة "لوبوان" الفرنسية.

وتستحضر المجلة في تقرير لها حالة التعبئة التي شهدها الشارع الألماني، حيث خرج أكثر من 1.4 مليون شخص لمدة ثلاثة أسابيع، في ما يبدو أن التعبئة ضد اليمين المتطرف "لا تتزعزع".

ويوم السبت الماضي، تظاهر 150 ألف شخص في برلين، ونقلت "لوبوان" عن زوجين طبيبيْن شاركا في المظاهرة قولهما إن "الأمر متروك للسياسيين لتولي زمام الأمور الآن وإيجاد الحلول".

وتوضح الزوجة: "نحن هنا لحماية العالم الذي سيعيش فيه أطفالنا، قبل مائة عام، عاش أجدادنا في ظل نظام دكتاتوري، وسنبذل قصارى جهدنا لضمان عدم تكرار ذلك مرة أخرى"، بحسب المجلة الفرنسية.

وأشارت إلى قيام الأطفال بصنع لافتات من قطع ورق مقوى، ورسموا عليها بأحرف كبيرة دعوة إلى "خروج النازيين"، وكتبوا على لافتة أخرى: "النازيون يضايقونني أكثر من واجباتي المدرسية".