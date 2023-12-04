تقرير: واشنطن توجه ضربة لفرنسا "وإيكواس" بتعيين سفير في النيجر

اعتبر تقرير أفريقي أن واشنطن وجهت ضربة موجعة لباريس والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"، بعد تعيين سفيرة جديدة لها في النيجر، وذلك بعد أشهر من الانقلاب العسكري على الرئيس المخلوع محمد بازوم.

وقدمت سفيرة الولايات المتحدة الجديدة لدى النيجر كاثلين فيتزجيبون، يوم السبت الماضي، النسخة المصورة من رسالة اعتمادها إلى وزير الخارجية النيجري، بكاري ياو سانغاري، وفق ما ذكر موقع "بينين ويب تيفي في"، اليوم الاثنين.

وتعد هذه الخطوة التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية اعترافا بالمجلس العسكري، وقبولا بانقلاب 23 يوليو، وهو ما يعتبر ضربة قوية لفرنسا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وفق التقرير.

وحسب التقرير ذاته، فإن هذه الخطوة الأولية مهمة للغاية في اعتراف الولايات المتحدة بالحكومة العسكرية للنيجر، التي تظل وفيَّة لمصالحها، مشيرا إلى أن وزير الشؤون الخارجية والتعاون النيجري بكاري ياو سانغاري، تلقى، السبت الماضي، في مقر وزارته، النسخة المصورة من رسالة اعتماد كاثلين فيتزجيبون، سفيرة الولايات المتحدة في النيجر.