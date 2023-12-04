تقرير: واشنطن توجه ضربة لفرنسا "وإيكواس" بتعيين سفير في النيجر
اعتبر تقرير أفريقي أن واشنطن وجهت ضربة موجعة لباريس والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"، بعد تعيين سفيرة جديدة لها في النيجر، وذلك بعد أشهر من الانقلاب العسكري على الرئيس المخلوع محمد بازوم.
وقدمت سفيرة الولايات المتحدة الجديدة لدى النيجر كاثلين فيتزجيبون، يوم السبت الماضي، النسخة المصورة من رسالة اعتمادها إلى وزير الخارجية النيجري، بكاري ياو سانغاري، وفق ما ذكر موقع "بينين ويب تيفي في"، اليوم الاثنين.
وتعد هذه الخطوة التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية اعترافا بالمجلس العسكري، وقبولا بانقلاب 23 يوليو، وهو ما يعتبر ضربة قوية لفرنسا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وفق التقرير.
وحسب التقرير ذاته، فإن هذه الخطوة الأولية مهمة للغاية في اعتراف الولايات المتحدة بالحكومة العسكرية للنيجر، التي تظل وفيَّة لمصالحها، مشيرا إلى أن وزير الشؤون الخارجية والتعاون النيجري بكاري ياو سانغاري، تلقى، السبت الماضي، في مقر وزارته، النسخة المصورة من رسالة اعتماد كاثلين فيتزجيبون، سفيرة الولايات المتحدة في النيجر.
ويرى التقرير أن الولايات المتحدة تحمي مصالحها، الأمر الذي يثير استياء فرنسا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، فيما يمثل تقديم النسخة المصورة من رسالة الاعتماد إلى وزير الخارجية النيجري خطوة كبيرة نحو الاعتراف الرسمي بالسلطات الناتجة عن الانقلاب من قبل واشنطن، التي أدانت الانقلاب، لكن وفي الواقع، لدى واشنطن أكثر من 1300 جندي في النيجر، وقاعدة من الطائرات بلا طيار التي تراقب منطقة الساحل بأكملها.
وجاء في التقرير، "في سبتمبر، أعلن إيمانويل ماكرون أن فرنسا، التي أدانت الانقلاب بنفس الطريقة التي أدانت بها الولايات المتحدة، ستنهي تعاونها العسكري مع سلطات الأمر الواقع في النيجر، وأن جنودها البالغ عددهم 1500 جندي والمتمركزين في البلاد سيغادرونها بحلول نهاية العام. وفي الوقت نفسه، يبدو أن واشنطن تبنت موقفا أكثر تصالحية، في حين دعت إلى عودة النظام الدستوري".
وبحسب التقرير، "سيكون تقديم خطابات الاعتماد المقبلة من قبل وزيرة الخارجية الأمريكية إلى الجنرال تياني بمثابة الضربة القاضية لإيكواس، التي ستواجه صعوبة أكبر في ما يتعلق بإدارة الانقلابات في المنطقة".