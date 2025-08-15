"رهانات كبيرة".. ترامب يتوجه إلى ألاسكا للقاء بوتين

غادر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، واشنطن على متن طائرة الرئاسة اليوم الجمعة متوجهًا إلى اجتماع مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في ألاسكا لمناقشة اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار في أوكرانيا.

وقال البيت الأبيض إن ترامب يرافقه وزير الخارجية، ماركو روبيو، ووزير الخزانة، سكوت بيسنت، ووزير التجارة، هوارد لوتنيك، ومدير وكالة المخابرات المركزية (سي.آي.إيه)، جون راتكليف، بالإضافة إلى كبار مستشاريه.

وكتب ترامب على منصته "تروث سويشال": "رهانات كبيرة"، في إشارة إلى القمة المرتقبة مع نظيره بوتين.

ويترقب العالم اليوم هذا الحدث الأبرز، الذي قد يكون تطورًا مفصليًا في مسار حرب أوكرانيا، حيث تشدد أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون على ضرورة عدم استبعادها من أي تسوية.





