قتلى باشتباكات بين قوات بنغلاديش وأنصار الشيخة حسينة

اشتبكت قوات الأمن البنغلاديشية اليوم الأربعاء مع أنصار رئيسة الوزراء المخلوعة الشيخة حسينة، مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات، حسبما قال مسؤول في مستشفى ووسائل إعلام محلية.

واندلعت أعمال العنف في الصباح وانتشرت، عندما أعلن حزب سياسي جديد أنشأه الطلاب، الذين قادوا انتفاضة ضد حسينة في أغسطس/آب من العام الماضي عن تنظيم مسيرة نحو منطقة جوبالجانج في جنوب غرب بنغلاديش، مسقط رأس حسينة، ومعقل حزبها رابطة عوامي.

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وأظهرت لقطات تلفزيونية نشطاء مؤيدين لحسينة مسلحين بعصي يهاجمون الشرطة ويحرقون السيارات عند وصول قافلة من حوالي 20 سيارة تحمل قادة "حزب المواطن الوطني" كجزء من احتفالات بذكرى الانتفاضة. واحتمى قادة الحزب في مكتب قائد الشرطة المحلي حيث أظهرت لقطات الجنود وهم يرافقون بعضهم إلى سيارة مدرعة لحمايتهم.

وقال جيبيتيش بيسواس، وهو مسؤول كبير في مستشفى حكومي، للصحفيين إن 3 أشخاص على الأقل تم نقلهم للمستشفى بعدما لقوا حتفهم.

وأفادت صحيفة "ديلي ستار" البارزة التي تصدر باللغة الإنجليزية بأن 4 أشخاص لقوا حتفهم. وفي وقت لاحق اليوم الأربعاء، فرضت السلطات حظر تجول ليلي في المنطقة.