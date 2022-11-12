تضرر منشأة أبحاث نووية في خاركيف الأوكرانية

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة الجمعة إن فحصا لمنشأة أبحاث في مدينة خاركيف الأوكرانية خلص إلى أنها تعرضت لأضرار بالغة، لكن لا توجد مؤشرات على إنبعاث إشعاعات أو تحول مواد نووية.

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في بيان إن فريقا من الوكالة زار معهد خاركيف للتكنولوجيا في الفترة من الثامن إلى العاشر من نوفمبر/ تشرين الثاني، بعدما قالت أوكرانيا في يونيو/ حزيران إن روسيا قصفت المنشأة.

وأضاف غروسي "على الرغم من أن مستويات الإشعاع كانت طبيعية، إلا أن مدى الضرر الذي لحق بمنشأة الأبحاث النووية وخيم وصادم، وأسوأ حتى مما كان متوقعا".