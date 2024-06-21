إيران.. هجوم بجسم حارق على مقر الحملة الانتخابية لمرشح متشدد
تعرّض مقر الحملة الانتخابية للمرشح للانتخابات الرئاسية الإيرانية، المتشدد سعيد جليلي لهجوم بجسم حارق في مدينة مشهد مركز محافظة خراسان رضوي شمالي شرق البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن رئيس الحملة الانتخابية مصطفى باقر زاده أن "مقر الحملة الانتخابية للمرشح جليلي في مشهد تعرض لهجوم بجسم حارق مساء الخميس".
وأوضح زاده: "في حوالي الساعة 18:00، ألقى مجهول جسمًا حارقًا على مقر جليلي في مشهد ثم لاذ بالفرار"، مبينًا أن "الحادث لم يؤذِ أحدًا، إلا أن أجزاء من الأرض وسور المقر اشتعلت فيها النيران، لكن تم إخمادها على الفور".
وقال إن "عمل مقر الحملة الانتخابية للمرشح جليلي يواصل أنشطته دون انقطاع، ولم يتسبب هذا الإجراء في أي تعطيل لسير عمل أعضاء مقر الانتخابات".
وتحدثت وسائل إعلام إيرانية عن اعتقال الشخص الذي هاجم مقر المرشح جليلي.
ويتنافس 6 مرشحين للانتخابات المقرر إجراؤها في 28 يونيو/حزيران الجاري، هم الإصلاحي مسعود بزشكيان، ومصطفى بور محمدي، وسعيد جليلي، وعلي رضا زاكاني، وأمير حسين قاضي زاده هاشمي، ومحمد باقر قاليباف.
وجليلي هو مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام وعضو في مجلس الأمن القومي الإيراني.