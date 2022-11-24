ردا على نيودلهي.. الدوحة تنفي توجيه دعوة رسمية للداعية ذاكر نايك لحضور افتتاح كأس العالم

نقلت الدوحة إلى نيودلهي عبر قنوات دبلوماسية نفيها توجيه أي دعوة رسمية للداعية الإسلامي ذاكر نايك لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر.

وأفادت مصادر لصحيفة "الهند اليوم" بأن قطر تصف ما يتم نشره بأنه "معلومات مضللة" تبثها دول بهدف التأثير سلبًا على العلاقات الثنائية بين الهند وقطر.

وكانت نيودلهي قد أبلغت الدوحة أنها ستضطر إلى إلغاء زيارة نائب الرئيس جاغديب دانغار إلى حفل افتتاح كأس العالم لكرة القدم إذا تمت دعوة الداعية الإسلامي ذاكر نايك رسميًا لمشاهدة الافتتاح الكبير من منصة كبار الشخصيات.

ويعيش الداعية الهندي ذاكر نايك في المنفى في ماليزيا منذ عام 2017 باعتباره هاربا، وفقا للسلطات الهندية التي توجه له اتهامات بغسيل الأموال.