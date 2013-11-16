روسيا متفائلة بشأن التوصل لاتفاق حول ملف إيران النووي

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن احتمالات التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الايراني كبيرة مع الاتفاق بالفعل على النقاط الكبرى وأن كل ما يتبقى هو وضع ذلك في وثيقة.

جاءت تصريحات لافروف في مقابلة تلفزيونية بثت في برنامج لمحطة تلفزيونية روسية السبت.

وعبر لافروف عن تفاؤله إزاء المحادثات التي جرت في الاونة الاخيرة بين إيران ومجموعة خمسة زائد واحد.

وقال "انطباعنا المشترك هو أن هناك فرصة جيدة جدا الآن يجب عدم تفويتها. المحادثات مع وزير الخارجية الايراني أكدت أنه للمرة الأولى في عدة سنوات تبدي القوى الست وطهران استعدادا ليس فقط لعرض مواقفهم التي لا تتلاقى في أغلب الحالات بل لايجاد فرص لتسوية."

وأضاف لافروف "ليست هناك أي اختلافات كبرى الآن بشأن القضايا التي تتطلب حلولا عملية. الآن الأمر كله يتعلق بوضع هذا التفهم الذي حققناه على الورق بطريقة صحيحة وبلغة دبلوماسية..لذلك لدينا بالفعل وثيقة مشتركة لم تفرض على أحد من الخارج."

وتبحث القوى العالمية الست عن اتفاق يهدئ المخاوف الدولية من سعي إيران لامتلاك قدرات لصنع قنابل نووية ويعرض في المقابل على الجمهورية الاسلامية إعفاء محدودا من العقوبات التي تضر باقتصادها.

وتمثل المؤشرات على إمكانية التوصل لاتفاق بعد عشر سنوات من الحرب الكلامية بين إيران والغرب تحولا كبيرا في لهجة السياسة الخارجية الإيرانية منذ انتخاب حسن روحاني رئيسا للبلاد في يونيو/ حزيران الماضي.