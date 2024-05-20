كيف ستتأثر السياسة الإقليمية لإيران بوفاة رئيسي وعبد اللهيان؟

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الإثنين، أنه من المتوقع أن يؤدي حادث تحطم المروحية الذي توفي فيه الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، ووزير خارجيته، حسين أمير عبد اللهيان، إلى هز النظام السياسي في إيران، سواء على المدى القريب أو استعدادًا للصراع على الخلافة في المستقبل.

وأبرزت الصحيفة تساؤلات بشأن موعد الانتخابات الرئاسية في إيران، وكيف ستتأثر الاستراتيجية الإقليمية بوفاة رئيسي؟.



وقالت إن الموت المفاجئ للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في حادث طائرة هليكوبتر شمال غرب إيران يعد بمثابة زلزال كبير في إيران، وعلى ذلك سيتولى المرشد الأعلى، علي خامنئي، سياسات الدولة وسيركز على القضايا الخارجية والأمنية.