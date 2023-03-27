ليبرمان يدعو الليكود للإطاحة بنتنياهو وتشكيل حكومة موسعة

طالب رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، اليوم الإثنين، حزب "الليكود" بالإطاحة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وذلك على خلفية الأزمة الكبيرة التي تشهدها إسرائيل بسبب إقرار خطة التشريع القضائية.

ودعا ليبرمان في حديثه الذي أوردته قناة "كان" الرسمية العبرية لتشكيل ائتلاف حكومي جديد، بعد إسقاط رئيس الحكومة نتنياهو.

وأضاف: "لا يوجد ديكتاتور قادر على الوقوف في وجه احتجاج واسع وعادل يشمل جميع شرائح المجتمع".