باكستان.. اعتقالات تستبق احتجاجات في ذكرى اعتقال عمران خان

قال مسؤولون أمنيون إن الشرطة الباكستانية اعتقلت 120 ناشطا من حزب المعارضة الرئيسي في مداهمات خلال الليل قبل الاحتجاجات المقرر تنظيمها اليوم الثلاثاء في الذكرى الثانية لسجن زعيم الحزب عمران خان، بحسب "رويترز".

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وذكر اثنان من أفراد الشرطة أن معظم الاعتقالات تمت في مدينة لاهور بشرق باكستان التي تعهد حزب حركة الإنصاف الباكستانية بزعامة خان بتنظيم أكبر تظاهرة فيها واحتجاجات في مناطق أخرى.

وقال المتحدث باسم الحزب ذو الفقار بخاري إن الشرطة اعتقلت 200 ناشط على الأقل من لاهور، مضيفا أن الاحتجاجات ستمضي قدما.

ولاهور هي عاصمة إقليم البنجاب في شرق باكستان، وهو أهم منطقة سياسية في البلاد ويعيش فيه نصف سكان الإقليم.

وبحسب بيان للشرطة أمس الاثنين، فإن وحدات كبيرة منها توفر الأمن في كل المدن الرئيسية بالإقليم.

وفي رسالة نُسبت إلى خان على حساب حزبه على منصة إكس أمس الاثنين، حث أنصاره على "الخروج وتنظيم احتجاجات سلمية حتى استعادة الديمقراطية الحقيقية في البلاد".

وانتُخب خان، نجم الكريكيت السابق، رئيسا للوزراء في عام 2018، لكنه اختلف مع الجيش الباكستاني القوي بمجرد توليه المنصب وأُطيح به في العام 2022 من خلال تصويت في البرلمان.

وأثار اعتقاله في مايو أيار 2023 احتجاجات مناهضة للجيش في جميع أنحاء البلاد مما أدى إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد الحزب.