حرب غزة.. إسرائيل بين خيارين أحلاهما مرٌّ

أما الخيار الثاني المتبقي، فأشارت الصحيفة إلى أنه يتعلق بعشرات الآلاف من الجنود، أغلبهم من قوات الاحتياط، من بين 360 ألفًا استدعاهم الجيش، وسيكون على صانع القرار إرسالهم إلى داخل غزة.

ورأت أن الفرصة غير المسبوقة التي منحها العالم لإسرائيل، والتي وصفتها بـ "بطاقة الائتمان"، عقب مشاهد الرعب والتقارير الصاخبة التي قدمها كبار المسؤولين الإسرائيليين لنظرائهم في جميع أنحاء العالم، حول ما سمَّته "السلوك الشيطاني لـ 2700 فلسطيني، احتلوا وسيطروا على مساحات كبيرة جنوب البلاد"، رأت أن رصيد بطاقة الائتمان تلك "أوشك على النفاد، حتى بالنسبة للرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي سيملّ في نهاية المطاف".

وذكرت أن تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بشأن رغبته في تحقيق هدفين، هما: إبادة حماس وإعادة الرهائن "تصريحات غير دقيقة بنسبة 100%"، مبرزة التناقض بين حديثه عن الانتقام وضرب كل مكان توجد فيه حماس، وبين قوله "جميعنا نصلي من أجل سلامة المصابين وكل الرهائن".

وقالت إنه "يتضح من كلام نتنياهو أن التعليمات التي صدرت من الحكومة للجيش حول الأولويات تغيَّرت، وأن الهدف هو إبادة حماس"، في إشارة إلى عدم الاكتراث بمصير الأسرى.

وتساءلت ما إذا كان لدى نتنياهو مخاوف وشكوك بشأن قدرته على تحقيق النصر في الوقت المحدد وبخسائر معقولة، وقالت إن رئيس الوزراء، في الليلة الماضية فقط، منح في المقابل ملف الأسرى ثقلًا كبيرًا في عملية صنع القرار.

وتضيف: "ومن ثم فإن دولة بأسرها وبكلفة تبلغ نصف مليار شيكل يوميًّا لجيش الاحتياط، وأناسًا كانوا على يقين أنهم سيعيدون الأمور إلى نصابها ويغلقون الدائرة، سيبدأون قريبًا، في العودة إلى ديارهم وسط حالة من الإحباط"، على حد قولها.

وتساءلت أيضًا عن مشكلة عدم تفعيل خيار الحرب، وقالت: "من سيعود للعيش في غلاف غزة إذا لم يتمّ القضاء على حماس؟ ومن سيعود للسكن في مستوطنات الشمال، بينما هناك 18 ألف مقاتل مدرب وصلب يتبعون وحدة (رضوان) المنتمية لميليشيا حزب الله؟".