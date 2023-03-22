مالك "فاغنر" يعرض على بلينكن تمويل أنشطة شركته في أفريقيا
عرض يفغيني بريغوجين، مؤسس ومالك مجموعة "فاغنر" الروسية، اليوم الأربعاء، على وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن "تمويل" أنشطة الشركة في أفريقيا "لضمان أمن القارة"، حسب وصفه.
وقال بريغوجين في رسالة باللغتين الروسية والإنجليزية وجهها لوزير الخارجية الأمريكي: "عزيزي بلينكن بعد أن بدأت أنا وفاغنر في عامي 2017 و2018 الانخراط بنشاط في أفريقيا، تمكنا من تحقيق نتائج رائعة في مجال الأمن.. لذلك، أقترح عليك دعم جهود فاغنر وتمويل مشروعها الجديد (فاغنر.. أفريقيا آمنة)"، على حد تعبيره.
وأضاف مؤسس ومالك مجموعة "فاغنر" في رسالته: "بلينكن، يمكنك أن تصبح أحد المستثمرين".
وتابع أن "إدارات الولايات المتحدة ودولا أخرى تحاول بنشاط إعادة تشكيل (الفطيرة الأفريقية)، مستفيدة من توظيف الموسيقيين في الاتجاه الأوكراني"، ويقصد بريغوجين بالموسيقيين مقاتلي "فاغنر".
وفي وقت سابق، قال بلينكين، خلال مؤتمر صحفي عقب القمة الأمريكية الأفريقية، إن شركة "فاغنر" العسكرية "تعرض قوات حفظ السلام وكذلك ممثلي الأمم المتحدة للخطر".