روبيو يعلن عقوبات أمريكية جديدة على قضاة في "الجنائية الدولية"

أعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء، فرض عقوبات جديدة على قاضيين فرنسي وكندية، واثنين من المدعين في المحكمة الجنائية الدولية، التي تحوّلت خصمًا لإدارة دونالد ترامب.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في بيان نقلته "فرانس برس": "اليوم، أسمي كيمبرلي بروست من كندا ونيكولا غيو من فرنسا ونزهت شميم خان من فيدجي ومامي ماندياي نيانغ من السنغال" كونهم "شاركوا مباشرة في جهود المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق بشأن مواطنين من الولايات المتحدة وإسرائيل أو توقيفهم أو اعتقالهم أو ملاحقتهم، من دون موافقة أي من هذين البلدين".

وفرضت الولايات المتحدة، شباط/فبراير الماضي، عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، بعد أسبوع على توقيع الرئيس دونالد ترامب مرسوماً رئاسياً بهذا الشأن.

ولحقها فرض عقوبات أخرى على قضاة في المحكمة أسهموا في إصدار مذكرات الاعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه السابق على خلفية الحرب على غزة.

وأصدر قضاة المحكمة، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مذكرات اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت، ومحمد الضيف قائد هيئة أركان "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حرب غزة.

وأكدت الحركة الفلسطينية في يناير/ كانون الثاني مقتله.