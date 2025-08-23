مسؤول أوكراني لـ"إرم نيوز": الضمانات الأمنية جوهر أي تسوية مع موسكو

أكد مسؤول في وزارة الخارجية الأوكرانية، لـ"إرم نيوز"، أن الضمانات الأمنية بالنسبة إلى أوكرانيا لم تعد مجرد بند تفاوضي مع موسكو، بل أصبحت جوهر الصراع ومفتاح أي تسوية مقبلة.

وأضاف المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن أوكرانيا ترى أن مستقبلها يتوقف على ما إذا كانت واشنطن والعواصم الأوروبية ستمنحها التزامات صلبة تحميها من أي عدوان جديد، ولا تريد كييف وعودا دبلوماسية لا تصمد أمام القوة الروسية.

معضلة الاتفاق

وقال المسؤول الأوكراني إن الضمانات الأمنية ما زالت تمثل المعضلة الأهم أمام أي اتفاق محتمل مع روسيا، مشددًا على أن كييف لن تقبل بأي تفاهمات فضفاضة أو غير ملزمة، وأن مطلبها الأساسي يتمثل في التزامات أمريكية وأوروبية واضحة تكفل ردع أي عدوان جديد، وفق تعبيره.

وأضاف في تصريحاته أن أوكرانيا تطالب بأن تشمل الضمانات تعزيز قدرات الجيش الأوكراني بلا قيود على التسليح أو الأعداد، إضافة إلى مظلة دفاع جوي أمريكية شاملة، ودعم استخباراتي ولوجستي يضمن قدرة كييف على مواجهة أي تهديد روسي.

وأكد أن بلاده تدرس أيضًا سيناريوهات نشر قوات أوروبية على أراضيها، معتبرًا أن هذه الخطوة ستكون رسالة ردع قوية لموسكو.

الدور الأوروبي

وأشار إلى أن الدول الأوروبية من جانبها تضغط باتجاه ضمان دور أمريكي فاعل، يقوم على الغطاء الجوي والمشاركة في الردع النووي والسيبراني، بينما أبدت بعض العواصم استعدادها لإرسال قوات برية محدودة للمشاركة في مهام الحماية.

وقال: "الأوروبيون يدركون أن أمنهم مرتبط مباشرة بأمن أوكرانيا، لذلك يرفضون أي اتفاق يترك كييف مكشوفة" بحسب تعبيره.

وبشأن التنازلات الروسية التي جرى تداولها في لقاءات ألاسكا وبودابست، أوضح المسؤول أن كييف تنظر إليها بحذر شديد، إذ تتعلق بتجميد العمليات العسكرية في بعض الجبهات مقابل صياغة تفاهمات أمنية.

وأضاف: "نعتبر هذه الطروحات محاولة روسية لكسب الوقت وإبقاء أوكرانيا خارج حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لذلك نصر على ضمانات قابلة للتنفيذ لا مجرد وعود سياسية".