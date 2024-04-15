دول أوروبية تبلغ إيران رفضها الهجوم على إسرائيل

قررت بلجيكا والتشيك، اليوم الاثنين، استدعاء سفير طهران، بعد خطوة مماثلة لفرنسا وألمانيا؛ للاحتجاج على الهجوم الإيراني على إسرائيل.

وقالت وزيرة الخارجية البلجيكية حاجة لحبيب، في بيان: "هذا الهجوم يعرض الاستقرار الإقليمي والسكان للخطر ويبعدنا أكثر عن السلام. أدعو جميع الأطراف إلى ممارسة أكبر قدر من ضبط النفس"، بحسب رويترز.

من جهته، قال وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي، على شبكة "إكس"، إنه أبلغ إيران أنها "تجاوزت" كل الحدود بمهاجمة إسرائيل"، و"تعرّض" الوضع الأمني في المنطقة للخطر، وفقا لـ"فرانس برس".

وبينما انتقد ليبافسكي "السلوك العدواني الطويل الأمد" لطهران بعد هجومها على إسرائيل بصواريخ ومسيرات، أشار رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا إلى "أنه يدعم إسرائيل بقوة وحقها في الدفاع عن نفسها".