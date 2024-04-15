دول أوروبية تبلغ إيران رفضها الهجوم على إسرائيل
قررت بلجيكا والتشيك، اليوم الاثنين، استدعاء سفير طهران، بعد خطوة مماثلة لفرنسا وألمانيا؛ للاحتجاج على الهجوم الإيراني على إسرائيل.
وقالت وزيرة الخارجية البلجيكية حاجة لحبيب، في بيان: "هذا الهجوم يعرض الاستقرار الإقليمي والسكان للخطر ويبعدنا أكثر عن السلام. أدعو جميع الأطراف إلى ممارسة أكبر قدر من ضبط النفس"، بحسب رويترز.
من جهته، قال وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي، على شبكة "إكس"، إنه أبلغ إيران أنها "تجاوزت" كل الحدود بمهاجمة إسرائيل"، و"تعرّض" الوضع الأمني في المنطقة للخطر، وفقا لـ"فرانس برس".
وبينما انتقد ليبافسكي "السلوك العدواني الطويل الأمد" لطهران بعد هجومها على إسرائيل بصواريخ ومسيرات، أشار رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا إلى "أنه يدعم إسرائيل بقوة وحقها في الدفاع عن نفسها".
وكانت فرنسا وألمانيا أعلنتا استدعاء السفير الإيراني؛ رداً على خطوة مماثلة من طهران للاحتجاج على تصريحات سلطات هذه الدول بعد الضربات الإيرانية، ليل السبت، على إسرائيل.
ومساء السبت، أطلقت إيران نحو 350 صاروخا وطائرة مسيّرة تجاه إسرائيل، قالت تل أبيب إنها اعترضت 99% منها، فيما قالت طهران إن نصف الصواريخ أصابت أهدافا إسرائيلية "بنجاح".
وهذا أول هجوم تشنه إيران مباشرة من أراضيها على إسرائيل، وليس عبر جماعات موالية لها، وجاء ردًّا على هجوم استهدف القسم القنصلي في السفارة الإيرانية في دمشق، مطلع أبريل/ نيسان الجاري.
وتتهم طهران تل أبيب بشن هجوم دمشق الصاروخي، الذي أسفر عن مقتل 7 من عناصر الحرس الثوري الإيراني، بينهم الجنرال البارز محمد رضا زاهدي.