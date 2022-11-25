الأمم المتحدة: الضربات الروسية تتسبب في معاناة للملايين

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إن الضربات الروسية على البنية التحتية الأساسية في أوكرانيا منذ أكتوبر/ تشرين الأول أودت بحياة ما لا يقل 77 مدنيا، فضلا عن التسبب في معاناة شديدة للملايين.

وذكر في بيان: "الملايين يواجهون معاناة شديدة وظروفا معيشية مروعة جراء هذه الضربات"، مشيرا إلى أن هذا "يمثل مشاكل خطيرة بموجب القانون الإنساني الدولي، الذي يتطلب وجود سبب عسكري واضح ومباشر لكل موقع يتم استهدافه".