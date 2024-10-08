انتخابات 2024.. ما الذي يثير اهتمامات الناخب الأمريكي؟

عثمان خوالدة ـ إرم نيوز

تتزاحم القضايا الداخلية التي تلقي بظلالها الثقيلة مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات الأمريكية في 5 نوفمبر/ تشرين الأول المقبل، والتي تشغل بال الناخب الأمريكي أكثر من الخارجية.

ويتطلع الأمريكيون بالدرجة الأولى إلى تخفيض نسب الفقر والبطالة وخلق فرص عمل وتخفيض أسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية، فيما النزاعات السياسية الخارجية، تأتي في آخر اهتمامات الناخبين، بحسب محللين سياسيين تحدثوا لـ"إرم نيوز".

وفي هذا السياق، تٌثار عدة تساؤلات مثل: ما العوامل الأساسية المؤثرة في نتائج الانتخابات الأمريكية؟، ما أهم القضايا التي تحظى باهتمام الناخب الأمريكي، وتقوده للتصويت لمرشح رئاسي دون غيره؟، وما أهم نقاط الضعف لدى المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويعتقد الخبراء، أن الناخب الأمريكي يتأثر بالقضايا الخارجية بشكل عام، وقد يكون لدعم بلادهم أوكرانيا ضد روسيا، وحرب إسرائيل على قطاع غزة، ولبنان، أثر ملموس، لكن ذلك لن يتحدد إلا لحظة الإدلاء بالأصوات، لأن الأمريكيين لديهم قضايا داخلية شائكة، قد تنتصر في آخر لحظة على أي اعتبارات خارجية.

ورغم أن القضايا الخارجية حساسة بالنسبة للناخب الأمريكي، وتهيمن على عناوين الأخبار، وحتى على المناقشات الانتخابية، إلا أنها في نهاية المطاف " لم تكن في مقدمة اهتمامات الناخبين الأمريكيين الذين يميلون أكثر لقضاياهم الداخلية".

يقول الكاتب والمحلل السياسي رجا طلب: " تتصدر قضايا الاقتصاد وتفرعاته، والرعاية الصحية، والتعليم، اهتمامات الناخب الأمريكي، وتحديدا المعيشة وغلاء الأسعار، وارتفاع نسب الفقر والتضخم، وأسعار المشتقات النفطية".

وأضاف طلب لـ"إرم نيوز": إن برامج المرشح الأفضل سواء كامالا هاريس أو دونالد ترامب، لمعالجة تلك القضايا، ستحفّز الناخبين للتصويت لمن عنده الحل الأفضل".

ويرى الكاتب والمحلل السياسي، أن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، تدهورت في عهد الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، على حساب القضايا الخارجية كأوكرانيا وإسرائيل، التي لا تلقى اهتماما كبيرا عند غالبية الأمريكيين.

من جهته، يرى مدير مركز القدس للدراسات السياسية عريب الرنتاوي، أن الناخب الأمريكي ما يهمه "جيبه" في الدرجة الأولى، فمن لديه القدرة سواء هاريس أو ترامب، على توفير فرصة العمل المناسبة، والمسكن الملائم، والطبابة المميزة، وتخفيض الأسعار، سيتوجه إليه الناخب عند صندوق الاقتراع؛ لأن الاقتصاد محفز أساسي للانتخابات ليس عند أمريكا فحسب بل لغالبية الشعوب.

وأضاف الرنتاوي لـ "إرم نيوز": "هنالك قضية مهمة تشغل بال كثير من الأمريكيين بعد الاقتصاد وهي"الهجرة واللاجئون"، والتي تمثل استقطابا بين الحزبين الرئيسين في البلاد، فالجمهوريون يرون أن الديمقراطيين يتعاطفون مع اللاجئين لغايات انتخابية على حساب مصلحة أمريكا، وأما الديمقراطيون، فيرفضون تصريحات الحزب الجمهوري وترامب ضد اللاجئين بوصفه موقفا "يستبطن نزعة عنصرية ضد الملونين"، ومن ثم فإن هذه الشريحة الكبيرة باتت في قلب المعركة الانتخابية.

وتابع الرنتاوي: "ومن المواضيع الأخرى التي تتصدر أجندة الانتخابات عند الناخبين، تتصل بحقوق النساء وبالذات "الإجهاض وكذلك "المثلية"؛ إذ ينحو ترامب والجمهوريون صوب تجريم وتحريم الإجهاض والمثلية، فيما ينظر الديمقراطيون للإجهاض، على انه حق للمرأة وحريتها بالتصرف بجسدها وهي صاحبة القرار في هذا المجال، وكذا الحال بالنسبة للمثلية التي تعتبر حرية شخصية، وهنا يتحدد تقييم الناخب الأمريكي.

وموقف الحزب الديمقراطي بخصوص "الإجهاض"، "يداعب" قطاعاً واسعاً من النساء في الولايات المتحدة الأمريكية، والحركات التقدمية والليبرالية، فيما الجمهوريون موقفهم يخاطب البيئة الأمريكية المحافظة التي تقيم وزناً أكبر لقيم العائلة وتماسكها، إذا تبدو محكومة إلى حد ما بتعليمات دينية مسيحية، لذلك فإن هذا الموضوع مهم جداً في تحديد توجهات الناخبين، على حد تعبير الرنتاوي.

وحول تأثير القضايا الخارجية على الناخبين الأمريكيين، أوضح الرنتاوي، أنه للمرة الأولى تحضر السياسة الخارجية في الانتخابات الأمريكية من بوابتين، أوكرانيا التي تستنزف الكثير من مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب، فيما يتحفظ الجمهوريون بالاعتراض على ذلك.

وأشار الرنتاوي، إلى مقولة مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب، حينما وصف الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أنه "أهم رجل مبيعات في العالم"، فكل ما يأتي لأمريكا يعود بمئات الملايين، وهذه نقطة خلافية، ولكنها لا تحظى بمكانة مهمة، كما أنها ليست مقررة لمصير الانتخابات، ولا تعتبر من ضمن القضايا الرئيسة التي تحدد اتجاهات الناخب الأمريكي.

أخبار ذات علاقة اتهام 3 دول بتسخير الذكاء الاصطناعي للتأثير في انتخابات أمريكا

وحضرت القضية الفلسطينية، وهي البوابة الثانية، بقوة على الساحة الأمريكية بعد 7 أكتوبر / تشرين الأول 2023، على جدول أعمال الحملات الانتخابية، فهنالك محاولات تفلّت وتمرد على "السردية الإسرائيلية"، وخصوصا عند العرب والمسلمين واللاتينيين والأفارقة والليبراليين، وبالمقابل هنالك موقف جمهوري يستند على قاعدة مسيحية إنجيلية صلبة مؤيدة لإسرائيل، بحسب الرنتاوي.

وقد لا تحضر القضية الفلسطينية على المستوى القومي الأمريكي في الحملات الأمريكية بشكل عام، ولكنها مهمة جدا في عدد من الولايات المتأرجحة، حيث الصوت العربي والمسلم "وازن" وله كفّة راجحة في حسم النتيجة، خصوصا أن الفارق بين هاريس وترامب ضئيل جدا، بحسب آخر الاستطلاعات.

وتوقع أن لا تميل أصواتهم لصالح هاريس لدعمها المطلق لإسرائيل، وقد تذهب إلى ترامب لموقفه المتشدد تجاه "المثلية" و"الإجهاض" التي يرفضها العرب لاعتبارات دينية واجتماعية، رغم تعاطفه مع الإسرائيليين، وفق الرنتاوي.

وخلص الخبراء إلى القول إن "هناك عدة عوامل تؤثر بصفة أساسية في نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، وهي حالة الاقتصاد الأمريكي، والتقسيمات العرقية، والتركيبة السكانية بحسب العمر.

ويختلف تأثير هذه العوامل على المرشحين المحتملين هاريس وترامب؛ ففي حين ترجح حالة الاقتصاد الأمريكي إلى حد بعيد كفة ترامب، فإن التركيبة السكانية الأمريكية حسب العمر، تميل إلى ترجيح كفة هاريس".

وكذلك الحال بالنسبة لاستخدام كل مرشح منهما للقضايا التي تحظى باهتمام الناخب الأمريكي، فسوف تمثل الهجرة القضية الانتخابية التي سيحاول الديمقراطيون التركيز عليها في أذهان الناخبين، كذلك سيفعل ترامب والجمهوريون الشيء نفسه بالنسبة لقضية الهجرة.

أخبار ذات علاقة نتنياهو يواجه "اتهامات ديمقراطية" بمحاولة التدخل بالانتخابات الأمريكية

وقد تلعب قضايا أخرى أيضًا دورًا في السباق الرئاسي المقبل، بما في ذلك معدلات الجريمة في الولايات المتحدة، والبيئة وتغير المناخ، والسياسة الخارجية خاصة لإسرائيل أكثر منها لأوكرانيا، فمن شأن هذه القضايا وتلك العوامل تحديد سلوك الناخب الأمريكي في الانتخابات الأمريكية المقبلة 2024 بشكل حاسم.