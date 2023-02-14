تقرير: مدارس روسية تتلقى أوامر بشراء بنادق وقنابل يدوية
أفاد تقرير نشرته مجلة "نيوزويك" الأمريكية، بأن مدارس مدينة سانت بطرسبرغ تلقت أوامر بشراء بنادق وقنابل يدوية مزيفة لاستخدامها في دورة التدريبات العسكرية الأساسية، التي أعادت روسيا اعتمادها في خضم الحرب مع أوكرانيا.
وحسب التقرير قضت محكمة محلية في سانت بطرسبرغ بضرورة تجهيز المدارس بمجموعة متنوعة من المواد، التي يجب أن يستخدمها المعلمون والطلاب كجزء ما يسمى ببرنامج "التدريب العسكري الأولي".
وألغي البرنامج في عام 1993، إلا أن وزير التعليم الروسي الحالي "سيرجي كرافتسوف" قرر إعادته خلال الحرب الأوكرانية، حيثُ يتم تدريب الطلبة على كيفية تجميع وتفكيك الأسلحة النارية، وتقديم الإسعافات الأولية، والتعامل مع وقوع هجوم نووي أو كيميائي.
وجاء الحكم بعد أن أجرى مكتب المدعي العام في سانت بطرسبرغ عمليات تفتيش في المدارس، ووجد أن ليست لديهم الترسانة اللازمة لتجهيز الفصول للدورة.
وألزمت المحكمة المدارس أن تكون لديها خلال شهر شباط/فبراير الجاري، معدات كافية في ترسانتها، بما في ذلك أجهزة تحليل الهواء ورصد الغازات السامة، والبدلات الواقية، ونماذج من القنابل اليدوية "F-1" و"RGD-5"، وأجهزة محاكاة إطلاق النار.
وقالت لجنة التعليم في المدينة: "قائمة المعدات التي يجب أن توفرها وزارة التربية والتعليم إلزامية، وهناك حاجة لتحضير نماذج من القنابل اليدوية والمدافع الرشاشة".
وعلى الرغم أن إحدى المدارس أشارت إلى أن القنابل اليدوية وأجهزة محاكاة إطلاق النار ليست ضرورية للمدارس، لكن المحكمة رفضت.
وقالت خبيرة منهجية أساسيات سلامة الحياة "ليودميلا سيتنيكوفا" إن الأطفال يحتاجون إلى عروض مرئية وتمارين عملية تحتوي على العناصر التي يمكنهم لمسها.
وأضافت: "أن هذا الوضع كان في المدارس خلال الحقبة السوفيتية، فأنا أتذكر أننا كنا نرمي القنابل اليدوية دائماً، والآن عادت الأمور إلى وضعها الصحيح".
وقال وزير التعليم الروسي في نوفمبر إن الطلاب سيدرسون معدات الحماية الشخصية والإسعافات الأولية والأسلحة وكيفية التعامل معها وأساسيات إطلاق النار واستخدام القنابل اليدوية وصنعها.