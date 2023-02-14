تقرير: مدارس روسية تتلقى أوامر بشراء بنادق وقنابل يدوية

أفاد تقرير نشرته مجلة "نيوزويك" الأمريكية، بأن مدارس مدينة سانت بطرسبرغ تلقت أوامر بشراء بنادق وقنابل يدوية مزيفة لاستخدامها في دورة التدريبات العسكرية الأساسية، التي أعادت روسيا اعتمادها في خضم الحرب مع أوكرانيا.

وحسب التقرير قضت محكمة محلية في سانت بطرسبرغ بضرورة تجهيز المدارس بمجموعة متنوعة من المواد، التي يجب أن يستخدمها المعلمون والطلاب كجزء ما يسمى ببرنامج "التدريب العسكري الأولي".

وألغي البرنامج في عام 1993، إلا أن وزير التعليم الروسي الحالي "سيرجي كرافتسوف" قرر إعادته خلال الحرب الأوكرانية، حيثُ يتم تدريب الطلبة على كيفية تجميع وتفكيك الأسلحة النارية، وتقديم الإسعافات الأولية، والتعامل مع وقوع هجوم نووي أو كيميائي.

وجاء الحكم بعد أن أجرى مكتب المدعي العام في سانت بطرسبرغ عمليات تفتيش في المدارس، ووجد أن ليست لديهم الترسانة اللازمة لتجهيز الفصول للدورة.