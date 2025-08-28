"الإعصار الملحي".. تفاصيل جديدة عن أكبر عملية تجسس صينية استهدفت 80 دولة

كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي أن جواسيس صينيين استهدفوا أكثر من 80 دولة في اختراق "الإعصار الملحي"، مؤكداً أن الحملة طالت أيضاً نحو 600 شركة وتجاوزت التجسس التقليدي.

ووفق تفاصيل جديدة كشفتها صحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن الحملة التي استمرّت لسنوات وضربت شركات الاتصالات الأمريكية واجتاحت مكالمات دونالد ترامب الهاتفية، وصلت إلى جميع أنحاء العالم، وإلى مدى أكبر بكثير مما فهمه المحققون في البداية.

ويعود تاريخ حملة "سولت تايفون" إلى عام 2019 على الأقل، لكن السلطات الأمريكية لم تكتشفها إلا العام الماضي، وقد أتاحت هذه الحملة لجهات فاعلة مرتبطة بالصين الوصول إلى بيانات مكالمات عملاء أمريكيين، واتصالات خاصة لعدد محدود من الأفراد، ومعلومات حساسة عن جهات إنفاذ القانون، ومعلومات تقنية عن الشبكات، قد تُسهم في شن هجمات مستقبلية.

وقال بريت ليذرمان، كبير مسؤولي الأمن السيبراني في مكتب التحقيقات الفيدرالي، إن نطاق الاختراق سمح لضباط الاستخبارات الصينية بمراقبة الاتصالات الخاصة للمواطنين الأمريكيين وتتبع تحركاتهم حول العالم.

وتقدر الوكالة أن المتسللين حصلوا على الأرجح على أكثر من مليون سجل مكالمة، واستهدفوا المكالمات الهاتفية والرسائل النصية لأكثر من 100 أمريكي.

وأضاف إن "هذا يعد أحد انتهاكات التجسس الإلكتروني الأكثر خطورة التي شهدناها هنا في الولايات المتحدة".

وتمكن المتسللون أيضاً من الوصول إلى معلومات من أنظمة تستخدمها الحكومة الفيدرالية لطلبات التنصت على الشبكات المُصرّح بها قضائياً، وهو أحد جوانب الاختراق التي أثارت قلق المسؤولين الأمريكيين بشكل خاص.

وقال ليذرمان: "يجب أن يدقّ هذا ناقوس الخطر لجميع الأمريكيين".

وأضاف: "إذا تمكنت من استخراج معلومات مماثلة على مستوى العالم، فيمكنك البدء في تجميع تلك البيانات والبدء في فهم صورة استخباراتية مختلفة تماماً عما ستحصل عليه إذا استهدفت دولة واحدة فقط وهاجمتها".

وكانت الشبكات التي تديرها شركات الاتصالات اللاسلكية الكبرى في الولايات المتحدة من بين الشبكات التي تعرضت للاختراق، حسبما ذكرت "وول ستريت جورنال".

وأعلنت شركة فيريزون للاتصالات في وقت سابق من هذا العام أن "جهة تهديد تابعة لدولة" اخترقت شبكتها في إطار هجوم أوسع، وأنها تمكنت من احتواء الحادث.

وفي أواخر العام الماضي، صرّحت شركة إيه تي آند تي بأن "جمهورية الصين الشعبية استهدفت عدداً محدوداً من الأفراد الذين يثيرون اهتمام الاستخبارات الأجنبية"، وأنها التزمت بالتزاماتها بالإخطار في الحالات القليلة التي تأثرت فيها المعلومات.

كما أعلنت شركة تي-موبايل الأمريكية أواخر العام الماضي أنها رصدت محاولات اختراق أنظمتها من قِبل جهات فاعلة، وصرحت متحدثة باسمها في بيان بأن دفاعاتها "عملت بكفاءة لمنع أي وصول أو تسريب لمعلومات العملاء أو المعلومات الحساسة".

وأبلغ مكتب التحقيقات الفيدرالي نحو 600 شركة بأن نشاط التجسس أظهر اهتماماً بها لأسباب منها علاقاتها التجارية وثغرات في شبكاتها. وفي بعض الدول، تعرضت شبكات الاتصالات لاختراقات بدرجات متفاوتة، بينما في دول أخرى، لا تزال درجة الوصول غير واضحة.

وصف مسؤولون أمريكيون الاختراق بأنه عملية تجسس مدمرة ومُحكمة التنفيذ من قِبل بكين، ويعتقد المحققون الآن أن هذا النشاط كان أوسع نطاقاً وأكثر عشوائية مما كان يُعتقد سابقًا، ويتجاوز ما تفهمه الدول عادة على أنه تجسس، وفقاً لليذرمان.

وأضاف أن هذا النشاط ربما سمح للجواسيس الصينيين باستخدام بيانات تحديد المواقع الجغرافية للهواتف المحمولة لتتبع تحركات الأمريكيين، بما في ذلك خارج البلاد.