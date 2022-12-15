روسيا.. الصاروخ الباليستي العابر للقارات "يارس" يدخل الخدمة

وإضافة إلى التجهيز بأنظمة الصواريخ الجديدة، تعمل قوات الصواريخ الإستراتيجية على إنشاء بنية تحتية اجتماعية لتحسين ظروف الخدمة القتالية.

وأوضحت الوكالة أن "يارس" يدخل ضمن منظومات صاروخية إستراتيجية روسية مزودة بصواريخ باليستية عابرة للقارات تعمل بالوقود الصلب وقائمة على الصوامع برؤوس حربية متعددة.

وقالت "تم تطويرها من قبل معهد موسكو للهندسة الحرارية تحت إشراف الأكاديمي الروسي يوري سولومونوف، وهي تعديل لصواريخ توبول".

وأضافت الوكالة الروسية أنها "ستحل في المستقبل محل الصواريخ UR-100N، جنبًا إلى جنب مع صواريخ "توبول"، وستشكل أساس القوة الضاربة لقوات الصواريخ الإستراتيجية الروسية".