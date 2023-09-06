أردوغان يتعهد بدعم رفع أسعار الفائدة‎ في تركيا

عبّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، عن تغيير كبير في سياسته المالية من خلال الإعلان عن دعم قرار فريقه الاقتصادي الجديد رفع أسعار الفائدة بشكل كبير لمحاربة التضخم الجامح.

وقال أردوغان في خطاب متلفز أعلن فيه البرنامج الاقتصادي التركي الجديد على المدى المتوسط: "سنخفّض التضخم إلى خانة الآحاد بدعم من السياسة النقدية المتشددة.. ليس لدينا أدنى شك بتحقيق أهدافنا".

وعيَّن أردوغان، مؤخرًا، مجموعة من الخبراء الذين تدربوا في "وول ستريت" لتوجيه الاقتصاد، ومنذ ذلك الحين، رفع البنك المركزي سعر الفائدة إلى 3 أضعاف ما كان عليه تقريبًا ليصل إلى 25%.

ويعتقد المحللون أن البنك سيحتاج إلى رفع سعر الفائدة بدرجة أعلى بكثير في الاجتماع المقبل، في 21 أيلول/سبتمبر، لأن التضخم عاد إلى ما يقرب من 60 %.