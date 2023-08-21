أوكرانيا تعلن صد هجمات روسية في خاركيف وتحقيق مكاسب في الشرق‎

قالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني، هانا ماليار، اليوم الاثنين إن الوضع في منطقة خاركيف بشرق البلاد "صعب" لكن القوات الأوكرانية تصد الهجمات الروسية واستعادت السيطرة على عدة كيلومترات مربعة على الجبهة الشرقية خلال الأسبوع الماضي.

وقال الجيش الأوكراني الأسبوع الماضي إن روسيا تهاجم بلدة "كوبيانسك" في منطقة خاركيف.

وتابعت ماليار لمحطة التلفزيون الوطنية: "الوضع في اتجاه كوبيانسك صعب.. العدو لا يتخلى عن خططه للمضي قدما ويستدعي قوات إضافية".

وأضافت: "نحن واثقون من قواتنا لكن الوضع صعب للغاية عليهم هناك، والعدو لا يتقدم هناك".

وقالت ماليار إن القوات الأوكرانية تتقدم جنوبي باخموت، المدينة التي احتلتها القوات الروسية في مايو/ أيار بعد صراع دام شهورا، وحررت ثلاثة كيلومترات مربعة أخرى خلال الأسبوع الماضي.

وأضافت ماليار: "لم تحدث تغيرات كبيرة على الوضع في الجنوب حيث تحاول القوات الأوكرانية شق صفوف القوات الروسية والوصول إلى بحر آزوف".

وزادت بالقول: "يجب ألا نقلل من شأن العدو... علينا جميعا التحلي بالصبر ودعم قواتنا المسلحة".

وقال الجيش الأوكراني يوم الخميس إنه حقق مكاسب على الجبهة الجنوبية الشرقية انطلاقا من قرية "أوروجين" التي حررها مؤخرا.

في الإطار، قال مسؤول أمريكي الأسبوع الماضي إنه لا يبدو أن من المرجح أن تتمكن القوات الأوكرانية من الوصول إلى مدينة "ميليتوبول" الاستراتيجية الجنوبية الشرقية التي تحتلها روسيا ولا استِعادتها خلال هجومها المضاد.