الغارديان: موقف الزعيم الصيني من غزة مطابق لموقفه من أوكرانيا

وأضافت أن "ما يثير اهتمام شي بينغ حقاً هو الكيفية التي يتسبب بها الهجوم الإسرائيلي المتواصل على غزة في جعل حليفتها الولايات المتحدة تبدو ضعيفة ومذنبة في نظر العالم من خلال عملها على تقسيم الديمقراطيات الغربية، واستعداء الدول العربية، وتشويه سمعة النظام الدولي القائم على القواعد الذي يأمل في استبداله.

وأوضحت الصحيفة بأن "أولوية شي ليست إنقاذ أرواح المدنيين، وليست قضية فلسطين حرة، أو إسرائيل آمنة، أو سلام دائم، بل إنها كيفية استخدام الأزمة من أجل تقويض الولايات المتحدة وتعزيز قيادتها العالمية".

وأشار التقرير إلى أن "موقف شي بشأن غزة مطابق لموقفه بشأن أوكرانيا، حيث أكدت بكين على الحياد المبدئي، بل وأطلقت مهمة سلام، بينما عملت في الوقت نفسه على تعميق العلاقات مع روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين".

ولفت إلى أن الزعيم الصيني "ينسق بشكل وثيق مع بوتين بما يتماشى مع ميثاق الصداقة بلا حدود"، فيما تستغل روسيا أيضاً الفوضى الغربية بشأن الحرب، وتعارض بصوت عالٍ المعايير المزدوجة، باعتبار أن الولايات المتحدة تستنكر سقوط ضحايا من المدنيين في أوكرانيا ولكنها تتسامح مع وقوعهم في فلسطين.