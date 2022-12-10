بسبب دعمها للاحتجاجات.. السجن 3 سنوات لابنة شقيقة خامنئي

قضت محكمة خاصة برجال الدين في العاصمة الإيرانية طهران، بالسجن 3 سنوات ضد الناشطة السياسية الإيرانية "فريدة مراد خاني"، ابنة شقيقة المرشد علي خامنئي التي أعلنت أواخر الشهر الماضي دعمها للاحتجاجات.

وجرى اعتقال فريدة مراد خاني في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بعدما دعت إلى إسقاط النظام وهاجمت خالها المرشد علي خامنئي بسبب قمع الأجهزة الأمنية للاحتجاجات الشعبية.

وقال محمد حسين أغاسي، محامي فريدة مراد خاني في تغريدة له عبر تويتر، إن موكلته "حوكمت أمام محكمة دينية خاصة ليست مختصة بالنظر في اتهاماتها وحكمت عليها بالسجن 15 عاماً".

وأضاف: "لم يتم قبول تمثيلي لأنني لست رجل دين، بينما المتهم ليس رجل دين، كما تم قبول الاستئناف الذي قدمته بتوقيع موكلتي وتأكيد الحكم بالسجن لمدة 3 سنوات".