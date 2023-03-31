ترامب معلقا على قرار اتهامه: "اضطهاد سياسي" وتدخل في الانتخابات

وقال كلارك بروستر إن "اتهام دونالد ترامب ليس مدعاة للفرح"، مضيفا: "الآن لندع الحقيقة والعدالة تسودان"، بحسب ما نقلت عنه "فرانس برس".

"استهداف انتهازي"

انتقد إريك نجل دونالد ترامب الادّعاء العام بعد أن صوّتت هيئة محلّفين كبرى في نيويورك على توجيه الاتّهام للرئيس الجمهوري السابق، واصفًا القضيّة بأنّها "ذات دوافع سياسيّة".

وقال إريك، الابن الثاني لترامب، على تويتر: "هذا سوء تصرّف قضائي ينتمي إلى دول العالم الثالث.. إنه استهداف انتهازيّ لخصم سياسي في عام الحملات الانتخابيّة".

وكانت هيئة محلّفين كبرى في نيويورك قد صوّتت، الخميس، على توجيه الاتّهام إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن مدفوعات ماليّة جرى تسديدها لشراء صمت دانيالز قبل انتخابات عام 2016، حسبما ذكرت وسائل إعلام أميركيّة عدّة، الخميس.