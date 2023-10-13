بيونغ يانغ تندد بزيارة حاملة طائرات أمريكية إلى كوريا الجنوبية‎

نددت بيونغ يانغ، اليوم الجمعة، بزيارة حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس رونالد ريغان" لميناء في كوريا الجنوبية.

واعتبرت أن واشنطن وصلت بذلك إلى "المرحلة الأكثر تقدّمًا" في التحضير لحرب نووية، وفي ما ما أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية.

جاء ذلك بعد أن ووصلت حاملة الطائرات الأمريكية العاملة بالطاقة النووية إلى ميناء "بوسان"، بعدما أجرت كوريا الجنوبية واليابان مناورات بحرية مشتركة على مدى يومين هذا الأسبوع.