بيونغ يانغ تندد بزيارة حاملة طائرات أمريكية إلى كوريا الجنوبية
نددت بيونغ يانغ، اليوم الجمعة، بزيارة حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس رونالد ريغان" لميناء في كوريا الجنوبية.
واعتبرت أن واشنطن وصلت بذلك إلى "المرحلة الأكثر تقدّمًا" في التحضير لحرب نووية، وفي ما ما أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية.
جاء ذلك بعد أن ووصلت حاملة الطائرات الأمريكية العاملة بالطاقة النووية إلى ميناء "بوسان"، بعدما أجرت كوريا الجنوبية واليابان مناورات بحرية مشتركة على مدى يومين هذا الأسبوع.
ووصف الإعلام الرسمي في بيونغ يانغ هذه المناورات التي تحاكي اعتراض سفن كورية شمالية مستخدمة في تهريب البضائع بأنها "استفزاز عسكري صارخ".
وقالت الوكالة الرسمية "بلغت الخطة الأمريكية لشنّ هجوم نووي على جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية وتنفيذها، المرحلة الأكثر تقدّمًا".
وأضافت "أن النتيجة بالنسبة لشبه الجزيرة الكورية واضحة تمامًا".
وجاءت المناورات البحرية الأخيرة بين اليابان وكوريا الجنوبية عقب مناورات مشتركة بين واشنطن وسيول استمرت 11 يومًا في آب/ أغسطس.
واعتبرت بيونغ يانغ حينها أن تلك التدريبات العسكرية السنوية تنمّ عن "هستيريا المواجهة".
وأعلنت هيئة الأركان المشتركة لجيش كوريا الجنوبية أن مناورات أخرى ستجري الأسبوع المقبل.
ورغم العقوبات الدولية المفروضة عليها على خلفية برنامجها للأسلحة النووية، أجرت كوريا الشمالية عددًا قياسيًا من التجارب الصاروخية هذا العام، متجاهلة تحذيرات الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وحلفائهما.