الاتحاد الأوروبي يخصص 500 مليون يورو إضافية لتسليح أوكرانيا

في السياق، حث رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، زعماء دول الاتحاد الأوروبي على المضي قدمًا في محادثات بشأن استخدام أصول البنك المركزي الروسي المصادرة بقيمة 300 مليار دولار لإعادة إعمار أوكرانيا، حسب ما ذكرت "رويترز".

وقال ميشيل في مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز"، إنه يريد بحث فكرة إدارة الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي لتحقيق أرباح يمكن تخصيصها بعد ذلك لجهود إعادة الإعمار.

وكان الاتحاد الأوروبي قد جمد 300 مليار يورو (326.73 مليار دولار) من احتياطيات البنك المركزي الروسي في نوفمبر لمعاقبة روسيا على عمليتها العسكرية في أوكرانيا.