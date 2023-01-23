الاتحاد الأوروبي يخصص 500 مليون يورو إضافية لتسليح أوكرانيا
قرّر الاتحاد الأوروبي الاثنين، تخصيص 500 مليون يورو إضافية لتسليح أوكرانيا و45 مليون يورو أخرى لتدريب وحدات عسكرية أوكرانية في دول أعضاء في الاتحاد، حسب ما أفادت مصادر دبلوماسية.
وقال أحد هذه المصادر إنّ "وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتّحاد وافقوا خلال اجتماع في بروكسل شارك فيه عبر الفيديو نظيرهم الأوكراني دميترو كوليبا على تخصيص هذين المبلغين لكييف من صندوق المرفق الأوروبي للسلام"، وفق ما ذكرت "أ ف ب".
في السياق، حث رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، زعماء دول الاتحاد الأوروبي على المضي قدمًا في محادثات بشأن استخدام أصول البنك المركزي الروسي المصادرة بقيمة 300 مليار دولار لإعادة إعمار أوكرانيا، حسب ما ذكرت "رويترز".
وقال ميشيل في مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز"، إنه يريد بحث فكرة إدارة الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي لتحقيق أرباح يمكن تخصيصها بعد ذلك لجهود إعادة الإعمار.
وكان الاتحاد الأوروبي قد جمد 300 مليار يورو (326.73 مليار دولار) من احتياطيات البنك المركزي الروسي في نوفمبر لمعاقبة روسيا على عمليتها العسكرية في أوكرانيا.