النائب المحتمل لترامب.. من هو المليونير دوغ بورغوم؟
فيما كشف الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عن قرار تحديده المرشح لمنصب نائب الرئيس في حال فوزه بالانتخابات دون الإعلان عن اسمه، رجحت وسائل إعلام أمريكية بحسب مصادر موثوقة أن يكون المرشح هو دوغ بورغوم حاكم ولاية داكوتا الشمالية.
فمن هو بورغوم المليونير؟
أشارت الكاتبة السياسية في شبكة "بلومبرغ"، باتريسيا لوبيز إلى أن بورغوم، هو أحد أغنى حكام الولايات المتحدة مع أصول لا تقل عن 100 مليون دولار، بحسب ما نقلت عن مجلة "فوربس".
وجمع بورغوم جزءًا من ثروته من بيع شركته "غريت بلينز سوفتوير" التي تأسست عام 1983 بمبلغ 250 ألف دولار، وانتقل بعدها إلى شركة مايكروسوفت عام 2001 كمسؤول تنفيذي فيها.
بورغوم، له سجل حافل كمسؤول محافظ سنّ حظرًا شبه كامل على عمليات الإجهاض في الولاية في اتفاق تام مع مبدأ الرئيس السابق ترامب.
وحاليًّا، يقضي بورغوم (67 عامًا) فترته الثانية كحاكم لولاية داكوتا الشمالية المعروفة بانتمائها الشديد للحزب الجمهوري وهو رجل أعمال محافظ بشدة ويحظى بقبول واسع لدى الجمهوريين المؤمنين بالمؤسسية ما يجعله خيارًا آمنًا بالنسبة لترامب.
ورجحت وسائل إعلام أن يقع الاختيار عليه كنائب لترامب، لعلاقاته الواسعة مع مجتمع التكنولوجيا الأثرياء، إضافة إلى علاقاته القوية مع صناعة النفط والغاز.
وبحسب "بلومبرغ"، فإن الجمع بين ثروة بورغوم الشخصية وأصدقائه ذوي الثروات الضخمة، قد لا يقاومه ترامب الذي لا يواجه فقط نفقات الحملة المعتادة للرئاسة، بل أيضًا تكاليف قانونية كبيرة تسببت بها القضايا المرفوعة ضده.
وترشح بورغوم لفترة قصيرة في انتخابات تمهيدية رئاسية سابقة عن الحزب الجمهوري، وكان حينها على استعداد لاستثمار أمواله في سبيل الركض صوب أهدافه السياسية، على غرار ترشحه الرئاسي الفاشل.
وحينها كلفته مغازلته للرئاسة 14 مليون دولار، عندما عرض بطاقات هدايا بقيمة 20 دولارا لأول 50 ألف متبرع يرسلون له دولارًا واحدًا من أجل التأهل لإحدى المناظرات التي تطلبت تخطي عتبة معينة من مساهمات المانحين.
وقال بورغوم في تصريحات مؤخرًا: "يمكن لترامب أن يفوز بهذه الانتخابات بمفرده"، مضيفًا أن "شعب هذا البلد يركزون على القضايا وليس على من سيكون نائب الرئيس".
ويعتقد فريق ترامب أن بورغوم سيكون "خيارًا آمنًا" لجذب الناخبين المعتدلين وفقًا لما ذكرته 4 مصادر مطلعة لموقع "أكسيوس" الأمريكي في وقت سابق.
ومؤخرًا، توقعت شبكة "إن بي سي نيوز"، 3 أسماء سيكون من بينها نائب الرئيس الذي اختاره ترامب، وهم: "حاكم ولاية داكوتا الشمالية دوغ بورغوم، وعضوان في مجلس الشيوخ السيناتور عن ولاية فلوريدا ماركو روبيو، والسيناتور عن ولاية أوهايو جيه دي فانس".
ونقلت عن مصادر مطلعة على عملية الاختيار قولها إن "بورغوم وفانس يعتبران الأقرب لتولي المنصب"، مشيرة إلى أن "روبيو الذي يوجد حوله خلاف لا يزال قيد النظر".