النائب المحتمل لترامب.. من هو المليونير دوغ بورغوم؟

فيما كشف الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عن قرار تحديده المرشح لمنصب نائب الرئيس في حال فوزه بالانتخابات دون الإعلان عن اسمه، رجحت وسائل إعلام أمريكية بحسب مصادر موثوقة أن يكون المرشح هو دوغ بورغوم حاكم ولاية داكوتا الشمالية.

فمن هو بورغوم المليونير؟

أشارت الكاتبة السياسية في شبكة "بلومبرغ"، باتريسيا لوبيز إلى أن بورغوم، هو أحد أغنى حكام الولايات المتحدة مع أصول لا تقل عن 100 مليون دولار، بحسب ما نقلت عن مجلة "فوربس".

وجمع بورغوم جزءًا من ثروته من بيع شركته "غريت بلينز سوفتوير" التي تأسست عام 1983 بمبلغ 250 ألف دولار، وانتقل بعدها إلى شركة مايكروسوفت عام 2001 كمسؤول تنفيذي فيها.

بورغوم، له سجل حافل كمسؤول محافظ سنّ حظرًا شبه كامل على عمليات الإجهاض في الولاية في اتفاق تام مع مبدأ الرئيس السابق ترامب.

وحاليًّا، يقضي بورغوم (67 عامًا) فترته الثانية كحاكم لولاية داكوتا الشمالية المعروفة بانتمائها الشديد للحزب الجمهوري وهو رجل أعمال محافظ بشدة ويحظى بقبول واسع لدى الجمهوريين المؤمنين بالمؤسسية ما يجعله خيارًا آمنًا بالنسبة لترامب.

ورجحت وسائل إعلام أن يقع الاختيار عليه كنائب لترامب، لعلاقاته الواسعة مع مجتمع التكنولوجيا الأثرياء، إضافة إلى علاقاته القوية مع صناعة النفط والغاز.

وبحسب "بلومبرغ"، فإن الجمع بين ثروة بورغوم الشخصية وأصدقائه ذوي الثروات الضخمة، قد لا يقاومه ترامب الذي لا يواجه فقط نفقات الحملة المعتادة للرئاسة، بل أيضًا تكاليف قانونية كبيرة تسببت بها القضايا المرفوعة ضده.