زيلينسكي: روسيا استهدفت البنية التحتية بـ 580 مسيّرة و40 صاروخا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، إن روسيا شنت هجوما كبيرا بطائرات مسيرة وصواريخ على بلاده خلال الليل، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة العشرات، بحسب "رويترز".

وفي بيان على تطبيق تيليغرام، قال زيلينسكي إن روسيا أطلقت حوالي 580 طائرة مسيّرة و40 صاروخا مستهدفة البنية التحتية الأوكرانية وشركات إنتاج مدنية ومناطق سكنية في أنحاء مختلفة من البلاد.

ويوم الخميس، قال مسؤولون أوكرانيون إن قوات روسية هاجمت البنية التحتية للسكك الحديدية وأصابت خمسة أشخاص في منطقة بولتافا وسط أوكرانيا.

وفي الأشهر القليلة الماضية، قصفت القوات الروسية البنية التحتية للسكك الحديدية الأوكرانية، بما في ذلك محطات في منطقتي خاركيف ودونيتسك، فضلًا عن تعطيل العمل في منطقة كيروفوجراد.