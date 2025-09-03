بوتين: دعوة ترامب لزيارة روسيا "مطروحة على الطاولة" لكن لا توجد تحضيرات

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزيارة روسيا "مطروحة على الطاولة"، ولكن لا توجد تحضيرات لمثل هذه الزيارة في الوقت الحالي.

ووجّه بوتين الدعوة عندما التقى مع ترامب في ألاسكا الشهر الماضي، واختتم بوتين مؤتمراً صحفياً مشتركا لهما بالقول باللغة الإنجليزية: "المرة القادمة في موسكو".

ورداً على تعليقات الرئيس الأمريكي، بخصوص "التواطؤ" بين روسيا والصين وكوريا الشمالية، قال بوتين إن "ترامب يتمتع بروح الدعابة".

وأفاد، خلال مؤتمر صحفي، في ختام زيارته للصين: "رئيس الولايات المتحدة يتمتع بروح الدعابة، الأمر واضح، ونحن جميعاً نعرف ذلك جيداً".

وأكد بوتين أن "لديه علاقات جيدة مع ترامب".



