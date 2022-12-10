لتفكيك "المتمردين" بالليكود.. نتنياهو يدرس التناوب في منصب وزير الخارجية

يدرس رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، إجراء التناوب في منصب وزير الخارجية بحكومته الجديدة، وذلك في إطار سعيه لتفكيك جبهة المتمردين ضده داخل حزب الليكود الذي يتزعمه، وفق ما أكدته قناة عبرية.

وقالت القناة 12 العبرية، إن "نتنياهو يدرس أن يكون وزير الخارجية في أول عامين من حكومته عضوًا كبيرًا في حزب الليكود، على أن يتم تعيين السفير الإسرائيلي السابق لدى الولايات المتحدة، رون ديرمر، في المنصب بالنصف الثاني من ولاية الحكومة".

وأضافت القناة: "نتنياهو واجه رد فعل عنيف داخل الليكود بسبب رغبته في تعيين ديرمر وزيرًا للخارجية"، متابعة: "يفكر زعيم الليكود بتكليف عضو الكنيست يسرائيل كاتس، الذي يعتبر من أبرز معارضيه داخل الحزب، بمنصب وزير الخارجية لأول عامين".