خطاب نتنياهو في الأمم المتحدة يثير خلافًا حادًا في الكنيست
هدد وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، بالإطاحة في الحكومة، في حال تقديم تنازلات للفلسطينيين في إطار مفاوضات السلام مع السعودية.
جاء ذلك، وفقا لصحيفة "إسرائيل اليوم" ردا على خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ففي غضون ذلك، اندلعت مواجهات بين أعضاء في الكنيست من حزب "عوتسما يهوديت" و"الصهيونية الدينية".
وهاجم عضو الكنيست "أوهاد تال" من حزب "الصهيونية الدينية" رئيس حزب "عوتسما يهوديت"، حيث كتب على حسابه بموقع إكس "تويتر سابقا" يقول: "يبدو أن الوزير بن غفير حرص على إصدار تهديدات بشأن إسقاط الحكومة خلال يوم السبت، آمل أن يكون قد استمع جيدا إلى خطاب رئيس الوزراء نتنياهو".
وأضاف أن "رئيس الوزراء في خطابه لم يذكر إقامة دولة فلسطينية أو تسليم الأراضي اليهودية، بن غفير يكفي لتقويض حكومة اليمين".
وأوضحت الصحيفة أن أعضاء الكنيست "يتسحاق كروزر" و"تسيفكا فوجل" من حزب "الصهيونية الدينية" قد دافعا عن رئيس حزبهم "بن غفير".
وقال "كروزر" على حسابه بموقع إكس (تويتر سابقا)، إن "معارضة تسليم الأراضي أو إقامة دولة فلسطينية هي خارج سلة قيمكم.. الوزير بن غفير يقود خطًا واضحًا فيما يتعلق بالاتفاق مع السعودية ألا وهو السلام مقابل السلام وهو الطريق الذي يجب أن تسلكه الكتلة الوطنية برمتها، وسوف نستمر في حماية هذا النهج من أجل الحفاظ على الأراضي اليهودية تحت السيادة الإسرائيلية".
المصدر صحيفة "إسرائيل اليوم"