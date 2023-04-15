مرشح للرئاسة: الحرب على تايوان ستكون كارثة للصين

قال وليام لاي المرشح الرئاسي للحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم في تايوان، اليوم السبت، إن الحرب على بلاده من شأنها أن تؤدي إلى "كارثة عالمية" يصعب على الصين تحملها.

وأجرت الصين، التي تعتبر تايوان جزءا تابعا لها، مناورات عسكرية حول الجزيرة هذا الشهر، وعبرت عن غضبها من اجتماع في لوس أنجلوس بين رئيسة تايوان تساي إينج وين ورئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي.

وقالت الصين إنها أجرت اختبارات لتوجيه ضربات دقيقة وفرض حصار على تايوان، التي نددت حكومتها بالتدريبات رافضة مزاعم بكين بالسيادة عليها.

وقال لاي خلال حدث في إطار حملته الانتخابية في تاينان جنوب تايوان إنه لن يخرج أحد من الحرب منتصرا، وهو ما يأمل أن تدركه الصين جيدا.