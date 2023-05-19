رئيس مجلس النواب الأمريكي يعلن "توقفًا" في مفاوضات أزمة الدَّين

أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي، الجمهوري كيفن مكارثي، اليوم الجمعة، أن المفاوضات مع البيت الأبيض بشأن رفع سقف الدَّين الأمريكي لا بدّ أن "تتوقّف".

وقال مكارثي في حديث للصحافيين في الكونغرس ردًا على أسئلة بشأن وضع المحادثات بين الطرفين: "نعم، يجب أن تتوقف المفاوضات".

وفي وقت سابق اليوم، قال مسؤول أمريكي إن البيت الأبيض يواجه "اختلافات فعلية" مع المعارضة في مناقشات الميزانية التي تهدف إلى تجنّب التخلّف عن السداد.

وأضاف المسؤول- بحسب وكالة الأنباء الفرنسية: "ثمة اختلافات فعلية بين الأطراف المعنية بشأن قضايا الميزانية، وستكون المناقشات صعبة".