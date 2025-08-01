ألمانيا تسلّم منظومتي صواريخ "باتريوت" لأوكرانيا

أعلنت ألمانيا، اليوم الجمعة، أنها ستسلم منظومتي صواريخ "باتريوت" لأوكرانيا، بعد التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة على أن تكون برلين أول من يتسلم أحدث المنظومات في المقابل.

وقال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس في بيان، نقلته وكالة "رويترز"، إنه بفضل الالتزام الأمريكي "يمكن لألمانيا أن تدعم أوكرانيا في البداية بمنظومات إطلاق ثم بمكونات إضافية من منظومة باتريوت".

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وسيسلم الجيش الألماني في البداية قاذفات "باتريوت" إضافية إلى أوكرانيا في الأيام المقبلة، تليها مكونات النظام الإضافية، التي سيتم تسليمها في غضون شهرين أو 3 أشهر.

وفي المقابل، ستتسلم برلين أنظمة "باتريوت" جديدة من الولايات المتحدة بوتيرة متسارعة، وستوفر برلين التمويل اللازم لها.

وأصبحت احتياجات أوكرانيا للدفاع الجوي أكثر إلحاحاً مع تكثيف روسيا هجماتها الجوية على أنحاء البلاد هذا الصيف، وأثبتت أنظمة "باتريوت" فعاليتها في تدمير الصواريخ الباليستية الروسية.

وسلمت ألمانيا بالفعل 3 من أنظمة "باتريوت" إلى أوكرانيا، وقالت، اليوم الجمعة، إن إرسال الأنظمة الإضافية لن يؤثر على مساهمتها في حلف شمال الأطلسي "الناتو".