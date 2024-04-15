التلغراف: الهجوم الإيراني تحدٍّ واضح للغرب

ذهب تقرير لصحيفة "التلغراف" إلى أن إيران، تلعب لعبة سيئة وعالية المخاطر يكمُن خلفها تحدٍّ واضحٍ للغرب، بعد هجومها المباشر، ليلة الأحد، على إسرائيل.

ورغم العدد الكبير للمقذوفات من صواريخَ وطائراتٍ مسيرة أطلقها الحرس الثوري الإيراني، فإن من الواضح أن إيران لا تريد أن ترمي نفسها في حرب شاملة.

ورأى التقرير أنه لو كانت طهران تُريد حقًّا إلحاق أضرار جسيمة بعدوها اللدود (إسرائيل)، لَما كان هناك أيّ تحذير، ولكانت أصدرت أوامر لحزب الله، وكيلها وورقتها الرابحة في المنطقة، بشن حرب خاطفة متزامنة خاصة به من لبنان.

وبحسب تقرير الصحيفة البريطانية المذكورة، فإن الهجوم الإيراني يشكّل تحديًا للغرب الذي استعانت به إسرائيل للدفاع عن نفسها، ومفاضلة خطرة بين الدخول في حرب شاملة مع إسرائيل، أو كبح جماح إسرائيل وتوجيه رسالة قوية بأنها لن تُمرر استهداف أيٍّ من قادتها، دون انتقام مباشر بعد الآن.