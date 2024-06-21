مدبّر حل البرلمان.. من هو بيار شارون "زائر ليل" ماكرون؟

أصبح السياسي الفرنسي بيار شارون أحد الوجوه الأكثر تأثيرًا على الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون، وبات من "زوّار الليل" الدائمين لقصر "الإيليزيه" مع تسارع التطورات السياسية في البلاد.

والموظف الماهر السابق لجاك شيراك في مجلس مدينة باريس، ولنيكولا ساركوزي في القصر الرئاسي هو واحد من السياسيين الذين أقنعوا ماكرون بحل البرلمان، يوم 9 يونيو الجاري، وهو أحد "زوار الليل" لإيمانويل ماكرون، وفق وصف صحيفة "لوموند".

والرجل البالغ من العمر 73 عامًا لا يحمل أي دبلوم سياسي لكنه يملك "دفتر عناوين" ثريًا جدًا، وتمكن من الارتقاء إلى رتبة قائد التشريفات في القصر الرئاسي، وتم منحه الإذن بدعوة من يريد إلى "الإيليزيه" منذ عهد الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي.

ويعود السياسي الذي كان عضوًا بمجلس الشيوخ عن "الجمهوريين" من 2011 إلى 2023، اليوم إلى واجهة الساحة السياسية الفرنسية، وكان من بين زوار قصر "الإيليزيه"، يوم 30 أبريل الماضي، قبل 40 يومًا من قرار ماكرون حل البرلمان، وفق "لوموند".