أستراليا.. أوامر بإجلاء الآلاف إثر اندلاع حرائق غابات

قالت وكالة "رويترز"، إن الأوامر صدرت بإجلاء أكثر من ألفي شخص من بلدات غربي ولاية فيكتوريا الأسترالية، بسبب اندلاع حريق غابات خرج عن السيطرة اليوم.

وحثّت خدمة الطوارئ بالولاية السكان في بلدتي راجلان وبوفورت، حيث يعيش نحو ألفي نسمة، وكذلك السكان في المناطق المجاورة على مغادرة منازلهم والتوجه شرقًا نحو بالارت على بعد 95 كيلومترًا غربي ملبورن.

واندلعت النيران في مساحة تُقدر بنحو 50 كيلومترًا مربعًا شمال غربي مدينة بالارات. وهناك أيضًا حريق خارج عن السيطرة في منطقة أخرى تقع بعيدًا إلى الغرب.