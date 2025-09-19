إيران ترفض إعادة تفعيل العقوبات وتتهم الترويكا بتمزيق الاتفاق

حمّل المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، اليوم الجمعة، الدول الأوروبية الثلاث (ألمانيا، فرنسا، بريطانيا) المسؤولية عن "التصعيد الذي بدأته" وعن "الأزمة التي ستنجم عنه"، عقب فشل مجلس الأمن في اعتماد مشروع قرار لتمديد رفع العقوبات عن إيران.

وقال إيرواني في كلمته أمام مجلس الأمن، إن "ما تُقدم عليه الترويكا الأوروبية عدوان على القانون الدولي وعلى مجلس الأمن الدولي نفسه"، معلنًا رفض بلاده "رفضًا تامًا" للإخطار المتعلق بإعادة تفعيل العقوبات عليها في 28 سبتمبر/أيلول.

وأضاف المندوب الإيراني: "الدول الأوروبية الثلاث فشلت في الوفاء بالتزاماتها وتخفت وراء وعود جوفاء، متبعة تعليمات واشنطن، وأي محاولة منها لإعادة فرض العقوبات تمثل اعتداء مباشرًا على القانون الدولي".

وأكد أن هذه الدول "مزقت الإطار الذي تدعي أنها تدافع عنه"، معتبرًا أن "خطوتها المتهورة تقوض الحوار وتكافئ العدوان وتشكل سابقة خطيرة".

وشدد إيرواني على أن "برنامج إيران النووي لن يحيد عن مساره السلمي"، مضيفًا أن "مجلس الأمن أضاع اليوم فرصة للحوار والتوافق".