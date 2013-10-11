إقالة جنرال أمريكي كبير يشرف على الصواريخ النووية

واشنطن ـ قال سلاح الجو الأمريكي إن الجنرال المكلف بالاشراف على الترسانة الأمريكية من الصواريخ العابرة للقارات أقيل الجمعة بسبب تصرف شخصي وإن الاقالة لا ترتبط بالاستعداد القتالي للترسانة النووية الأمريكية.

وقال بيان لسلاح الجو دون الخوض في تفاصيل إن إقالة الميجر جنرال مايكل كاري من منصبه كان بسبب "فقدان الثقة".

وأضاف البيان إن قرار الاقالة "استند إلى معلومات من تحقيق للمفتش العام بشأن سلوك كاري أثناء مهمة مؤقتة".

وقال اللفتنانت جنرال جيمس كوالسكي قائد القوة الضاربة العالمية لسلاح الجو الأمريكي في بيان إن القوة الجوية العشرين المنوط بها الإشراف على ترسانة الصواريخ الباليستية العابرة للقارات والتي كان يديرها كاري "تواصل عملها في الردع النووي على مدار الساعة بصورة آمنة وفعالة.

وأضاف كوالسكي في بيان "من المؤسف أن اضطر لاعفاء ضابط له -باستثناء هذا السلوك- سجل مميز على مدى 35 عاما من الخدمة التي تستحق الثناء".

وقال سلاح الجو أن الأمر لا يتعلق باعتداء جنسي.

جاء اعلان الإقالة بعد يومين فقط من إعفاء نائب قائد القيادة الاستراتيجية الأمريكية التي تشرف على الترسانة النووية الأمريكية بكاملها إضافة الى عمليات الفضاء من منصبه بعد تحقيق في قضايا تتعلق بلعب القمار.