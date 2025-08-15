"قناص الإشعاع" الأمريكي يحلّق فوق المتوسط.. هل بدأ العد التنازلي للتصعيد النووي؟

رصدت مواقع متخصصة بحركة الملاحة الجوية خلال اليومين الماضيين، نشاطا ملحوظا لطائرة الاستطلاع الإشعاعي النووي WC-135R Nuke Sniffer التابعة للقوات الجوية الأمريكية فوق البحر الأبيض المتوسط.

وكشفت مصادر دبلوماسية غربية لـ" إرم نيوز" أن رصد نشاط لحركة طائرة WC-135R فوق البحر الأبيض المتوسط خلال أغسطس الجاري، يعكس مخاوف أمريكية متزايدة من النشاط النووي في المنطقة، سواء كان روسيًا أو إيرانيًا.

وأكدت المصادر، أن دلالات زيادة نشاط طائرة الاستطلاع الإشعاعي تشمل تعزيز الردع واليقظة، لكنها تحمل أيضا مخاطر تصعيد إقليمي مرتقب، خاصة في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة في الوقت الراهن.

وتوقعت المصادر، أن يكون النشاط المسجل في طلعات طائرة الاستطلاع الإشعاعي مقدمة لمزيد من المهام الاستطلاعية للطائرة خلال الفترة القادمة، لتجنب أي كوارث أو تهديدات نووية محتملة.

وكانت القوات الجوية الأميركية اعترفت في وقت سابق بنشر الطائرة WC-135R Constant Phoenix في الشرق الأوسط، وهي مخصصة لرصد النشاط الإشعاعي المرتبط باستخدام الأسلحة النووية.

وأكدت الصور الصادرة عن القوات الجوية الأميركية أن الطائرة WC-135R تم نشرها مؤخراً في الشرق الأوسط، حيث نفذت الطائرة مهامها من قاعدة العديد بقطر ودييجو جارسيا في المحيط الهندي لرصد أي نشاط إشعاعي نووي في المنطقة.

وقالت المصادر الدبلوماسية الغربية إن رحلات طائرة الاستطلاع الإشعاعي في طلعاتها الاخيرة المسجلة في 11 و12 أغسطس الجاري ركزت على مراقبة النشاط النووي المحتمل قبالة سواحل ليبيا ومصر، وصولا إلى حدود لبنان وإسرائيل، وهي رحلات غير معتادة نسبيًا مقارنة بمهام الطائرة الروتينية في مناطق أخرى مثل المحيط الهادئ وبحر قزوين.

يشار إلى أن طائرة WC-135R، المعروفة أيضًا باسم "Constant Phoenix"، هي جزء من برنامج الاستطلاع النووي الأمريكي منذ الستينيات، مصممة لجمع عينات جوية لكشف التجارب النووية أو التسربات الإشعاعية، وتُستخدم لمراقبة النشاط النووي العالمي، بما في ذلك في الشرق الأوسط والمحيط الهندي.

وخلال السنوات الأخيرة، أجرت الطائرة مهام في مناطق حساسة، مثل غرب المحيط الهادئ في مارس 2025 لمراقبة النشاط النووي الصيني أو الكوري الشمالي، وفي يونيو بعد التوترات الإيرانية –الإسرائيلية التي أسفرت عن هجمات صاروخية وجوية متبادلة بين البلدين.

وفي تاريخ 6 أغسطس عاد نشاط الطائرة بعد إنذار نووي روسي، حيث أرسلت الولايات المتحدة الطائرة نحو روسيا لمراقبة قواعد نووية في نوفايا زيمليا، ثم جرى رصد نشاط للطائرة في 12 أغسطس الجاري فوق المتوسط.