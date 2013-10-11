منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تفوز بجائزة نوبل للسلام

اوسلو - أعلنت اللجنة المانحة لجائزة نوبل إن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي تشرف على تدمير ترسانة الأسلحة الكيماوية السورية فازت بجائزة نوبل للسلام لعام 2013 الجمعة.
ويعمل خبراء من المنظمة الدولية ومقرها لاهاي بدعم من الامم المتحدة لتدمير مخزونات سوريا الكبيرة من الأسلحة الكيماوية بعد هجوم بغاز السارين على ضواحي دمشق أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص في اغسطس آب.
وتسلم الجائزة وقيمتها 1.25 مليون دولار في اوسلو في العاشر من ديسمبر كانون الأول ويوافق ذكرى وفاة السويدي الفريد نوبل مؤسس جوائز نوبل التي وردت في وصيته عام 1895.