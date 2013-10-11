منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تفوز بجائزة نوبل للسلام

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المنظمة الدولية التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، والتي تشرف على تدمير ترسانة الأسلحة السورية تفوز بجائزة السلام التي تبغ قيمتها 1.25 مليون دولار.