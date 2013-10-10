الموساد يتدخل لإلغاء برنامج تلفزيوني إسرائيلي

رام الله- (خاص) من محمود الفروخ

كشف الصحفي الإسرائيلي أمنون ليفي أن جهاز الموساد أحبط حلقة برنامجه التليفزيوني "الوجه الحقيقي" التي كان من المفترض أن تبث على القناة العاشرة الأحد المقبل وتتناول الموساد من خلال عائلات وأقارب عناصره والثمن الذي يدفعونه والأسئلة الأخلاقية التي يواجهونها.

ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن عدد من القائمين على البرنامج قولهم، إنه بالرغم من أن البرنامج لا يتطرق إلى أمن إسرائيل، ولا يذكر عمليات وطرق عمل الموساد، ورغم أنه حصل على مصادقة الرقابة إلا أن الموساد حاول إحباط إعداده بشتى الطرق.

وقال ليفى إن البرنامج تحدث عن عمليات تغيير الوجه التي إضطر رجال الموساد إلى إجرائها، وهل جرى أو لم يجر إستخدام فتيات في إصطياد الأعداء المحتملين.

وأضاف: "في مرحلة معينة بدأوا يحاربوننا بكل الطرق، من خلال الضغط على ضيوف البرنامج الذين إضطر بعضهم إلى إلغاء التصوير قبل المقابلة الموعودة أو في نفس اليوم، بعد أن منعوا من الظهور فى البرنامج".

وأكد أن بعض المشاركين المفترضين ألغوا مشاركتهم بعد تلقيهم تهديدات واإحدى هؤلاء قالت إن زوجها الذي كان عميل موساد قبل سنوات طلب تصريحا للظهور في البرنامج ورفض طلبه، لكنهم قالوا إنها وإبنتها بإمكانهما المشاركة وفعلا تحدثنا عن حياتنا خلال تلك الفترة، لكنهم غيروا رأيهم فجأة وبدئوا بالإتصال بنا لإلغاء المشاركة، قالوا لنا يجب أن تكونوا حكماء وليس صادقين.

وأشار ليفي إلى أن بعض المشاركين تلقوا تهديدات عبر الهاتف، في أعقاب عرض البرنامج عبر الرقابة التي نقلت بدورها أسماء المشاركين للموساد للمصادقة عليهم، مضيفا أن تصرف الموساد غير مبرر وعنيف، خاصة أن البرنامج لا يكشف أي من أسرار دولة، وهو يتحدث فقط عن أثمان شخصية لعناصر الموساد وعائلاتهم.