البنتاغون يراجع أوضاع المعتقلين في غوانتانامو

واشنطن- قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إنها بدأت في مراجعة مسوغات استمرار احتجاز المشتبه بهم في قضايا الإرهاب دون اتهامات في معتقل غوانتاناموالحربي الأمريكي بكوبا بعد أكثر من عامين على إصدار الرئيس باراك أوباما توجيهات بمراجعة عمليات الاحتجاز هناك.

وقال مسؤولون في البنتاغون، الأربعاء، إن المجلس الدوري للمراجعة الذي تشكل لتسهيل هدف إغلاق المعتقل لم يبحث بعد قضية أي سجين بعينه لكنه يعمل الآن على المراجعات.

وجاء في بيان صادر عن البنتاغون "تقدم هذه العملية إسهاما مهما في هدف إغلاق غوانتانامو من خلال ضمان أن الحكومة وضعت عملية مستدامة لمراجعة وبحث قرارات الاحتجاز السابقة في ضوء الظروف الحالية والمعلومات".

ويتعذر محاكمة ما بين 60 و80 سجينا من المعتقلين الذين ما زالوا في غوانتانامو وعددهم 164 شخصا، لأسباب عديدة لكنهم يعتبروا خطيرين لدرجة تحول دون إطلاق سراحهم.

وتعتزم الحكومة الأمريكية احتجاز هؤلاء المعتقلين لأجل غير مسمى ودون اتهامات بموجب تفويض القوة العسكرية ضد تنظيم القاعدة وأنصاره بعد هجمات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر.

وقال بيان البنتاغون إن مجلس المراجعة سيقيّم الخطر الذي يمثله معتقلون بعينهم على أمن الولايات المتحدة وليس مشروعية احتجازهم.