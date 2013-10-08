المساعدات الأمريكية غير القتالية تصل سوريا

واشنطن ـ قالت وزارة الخارجية الأمريكية الاثنين إن بعض المساعدات الأمريكية"غير القتالية" مثل المواد الغذائية والأدوية مازالت تصل إلى مناطق يسيطر عليها مقاتلو المعارضة السورية على الرغم من إغلاق معبر حدودي مهم في شمال البلاد في الآونة الأخيرة .

وأغلقت تركيا هذا المعبر الحدودي قرب بلدة اعزاز الحدودية السورية الشهر الماضي بعد سيطرة مقاتلين مرتبطين بالقاعدة على البلدة وطردهم جماعات مقاتلي المعارضة المنافسين.

وكان هذا المعبر يمثل أحد شرايين الحياة للمناطق التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة في الشمال ويسمح للاجئين بالخروج وبدخول الامدادات بما في ذلك امدادات مثل الأدوية والأغذية من الولايات المتحدة للجيش السوري الحر المدعوم من الغرب.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية "على الرغم من الوضع الديناميكي على الحدود التركية السورية فمن المهم ملاحظة أن الانواع المختلفة من المساعدات الأمريكية مازالت تدخل سوريا بمساعدة أعضاء المعارضة المعتدلين والنشطاء الموثوق بهم.

"لضمان سلامة شركائنا الذين يعرضون حياتهم للخطر يوميا لتسهيل تسليم مساعداتنا غير القتالية لا يمكن أن نخوض في تفاصيل إضافية".

ووعد روبرت فورد سفير الولايات المتحدة لدى سوريا بزيادة المساعدات الأمريكية للمعارضة السورية خلال اجتماع عقد في مطلع الاسبوع في اسطنبول مع اللواء سليم ادريس قائد الجيش السوري الحر وذلك حسبما ذكر بيان من المجلس العسكري الاعلى للجيش السوري الحر.

ولكن مسؤول الخارجية الأمريكية الذي طلب عدم نشر اسمه قال الاثنين إنه رغم اشارة فورد إلى زيادة في المساعدات الأمريكية غير القتالية فإن هذه الزيادة ستكون جزءا من التعهد الذي اعلنته الولايات المتحدة بالفعل في وقت سابق من العام الجاري بتقديم 250 مليون دولار.