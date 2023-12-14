بوتين يعارض الحظر الشامل للإجهاض في روسيا

عارض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، الحظر الشامل للإجهاض في روسيا، لكنه دعا النساء إلى حماية حملهن، مذكّرًا بمخاوف ديموغرافية تقليدية.

وأدلى بوتين بهذه التصريحات وسط مخاوف من فرض حظر شامل على الإجهاض وهو أمر قانوني في روسيا منذ عقود، وذلك بعد فرض قيود على العيادات الخاصة في أكثر من 12 منطقة روسية.

وقال بوتين إن حظر الإجهاض سيكون غير فعال تمامًا كما كان الحظر الذي فرضه ميخائيل غورباتشوف على تناول الكحول في منتصف الثمانينيات.

وأضاف: "تذكرت للتو الحظر في الحملة المعادية للكحول. نعلم إلى ماذا أدّى ذلك. أدّى ذلك إلى اللجوء إلى بدائل والتسمم".

وتابع: "وفي حالة (الإجهاض) أيضًا يجب أن نتصرف بحذر بالغ".

غير أنه اعتبر أن على النساء أن يكملن حملهنّ لحل المشكلة الطويلة الأمد، المتمثلة في تراجع عدد سكان روسيا.

وأشار بوتين إلى أن "الدولة مهتمة بأن تحل المشكلة الديموغرافية نفسها إذا اتخذت النساء بعد علمهنّ بالحمل قرارًا لصالح الحفاظ على حياة الطفل".

وأضاف: "لكن طبعًا يجب احترام حقوق النساء وحرّيتهن".