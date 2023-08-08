إغلاق السفارة الأمريكية في هايتي بسبب إطلاق نار

أعلنت السفارة الأمريكية في هايتي، إغلاق أبوابها اليوم الثلاثاء، وفرضت قيودًا على مغادرة الموظفين لمجمعاتها حتى إشعار آخر؛ بسبب إطلاق نار في المنطقة المجاورة.

وقالت السفارة في تحذير أمني، إن "بعض الطرق المؤدية إلى السفارة قد تتأثر؛ بسبب استمرار إطلاق النار السريع".

ويأتي الإغلاق في أعقاب احتجاجات عنيفة هزت العاصمة بورت أو برنس، أمس الإثنين، عندما واجه المتظاهرون الشرطة، مطالبين بالحماية من عنف العصابات.

وأدى عنف العصابات في هايتي إلى تصاعد عمليات الخطف والقتل، وتدمير الرعاية الصحية.

وبحسب الأمم المتحدة، يحتاج حوالي 5.2 مليون شخص، أي ما يقرب من نصف سكان هايتي، إلى مساعدات إنسانية.