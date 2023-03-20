صحف عالمية: زيارة ماريوبول استعراض لـ"قوة بوتين".. وتحذيرات من العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين

تفاعلت الصحف العالمية الصادرة صباح اليوم الإثنين، مع زيارة مفاجئة قام بها الرئيس الروسي إلى مدينة ماريوبول في شرق أوكرانيا، حيث أفادت تقارير بأن الخطوة جاءت "استعراضاً للقوة" في زمن الحرب، و"تحدياً" لمذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية قبل يومين.

كما سلطت الصحف الضوء على التوترات التي شهدتها الضفة الغربية المحتلة تزامناً مع قمة أمنية في مصر لبحث سبل التهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين خلال الفترة المقبلة، وسط تحذيرات من تصاعد أعمال العنف خلال شهر رمضان المبارك.

وتناولت الصحف ما وصفته بـ"زيارة تاريخية" مقررة للرئيس التايواني السابق إلى الصين في وقت لاحق من الشهر الجاري، وسط تقارير كشفت عن حجم الخلافات بين الأحزاب السياسية في تايبيه فيما يتعلق بعلاقاتها مع بكين.

بوتين "يتحدى الجميع" ويستعرض قوته

اعتبرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن الزيارة المفاجئة التي قام بها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، فجر الأحد، لمدينة ماريوبول الأوكرانية، تعد "تحدياً واضحاً" لمذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق الزعيم الروسي بشأن جرائم حرب مزعومة.

وذكرت الصحيفة أن زيارة بوتين لماريوبول، التي سيطرت عليها موسكو في مايو من العام الماضي بعد قتال وحشي حول المدينة، تظهر مدى قوة الزعيم الروسي في وقت الحرب، مشيرة إلى أنها تأتي قبل زيارة مرتقبة يقوم بها الرئيس الصيني، شي جينبينغ، إلى روسيا اليوم الإثنين.

وأشارت إلى أن زيارة ماريوبول كانت أول زيارة معروفة لبوتين إلى الأراضي الأوكرانية "المحتلة" منذ بدء الحرب في فبراير من العام الماضي. وقالت إنه في تسليط الضوء على المخاوف الأمنية، أعلن الكرملين عن الزيارة صباح أمس فقط بعد مغادرة بوتين، بينما اتهمت أوكرانيا الزعيم الروسي بالزيارة ليلاً "مثل اللص".