بوتين يوقع قانونًا يلغي تصديق روسيا على معاهدة حظر التجارب النووية
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونًا يلغي التصديق على معاهدة الحظرالشامل للتجارب النووية، بحسب ما أعلنه الكرملين؛ ما سيسمح لروسيا بإجراء تجارب نووية دون وجود أي معاهدة أو قانون يمنعها من ذلك .
وتم إعداد قانون إلغاء التصديق على معاهدة الحظرالشامل للتجارب النووية نيابة عن رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، الذي عرضه على مجلس الدوما الروسي ومجلس الاتحاد الروسي، حيث حصل على موافقة المجلسين.
وبعد تصديق بوتين على هذا القانون أصبحت روسيا خارج هذه الاتفاقية؛ ما سيسمح لها بإجراء تجارب نووية دون التقيد بأي معاهدة أو وجود قانون يمنعها من ذلك .
وكان الرئيس بوتين أعلن في وقت سابق أن روسيا يمكن أن تتصرف بطريقة مرآة تجاه الولايات المتحدة، ويمكن لمجلس الدوما أن يلغي التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.
وأشار المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في وقت لاحق إلى أن رفض روسيا المحتمل التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية لا يعني نيتها إجراء تجارب نووية.
وتم التوقيع على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في عام 1996، ومع ذلك فإن عددًا من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، لم تصدّق عليها فيما تعهدت بعض الدول الحائزة للأسلحة النووية طوعًا بعدم إجراء مثل هذه التجارب.
وفي شهر مارس/آذار الماضي قال نائب وزير خارجية الاتحاد الروسي سيرغي ريابكوف إن الوضع المتعلق بمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية يسبب قلقًا متزايدًا بسبب "تصرفات الولايات المتحدة".