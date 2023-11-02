بوتين يوقع قانونًا يلغي تصديق روسيا على معاهدة حظر التجارب النووية‎

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونًا يلغي التصديق على معاهدة الحظرالشامل للتجارب النووية، بحسب ما أعلنه الكرملين؛ ما سيسمح لروسيا بإجراء تجارب نووية دون وجود أي معاهدة أو قانون يمنعها من ذلك .

وتم إعداد قانون إلغاء التصديق على معاهدة الحظرالشامل للتجارب النووية نيابة عن رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، الذي عرضه على مجلس الدوما الروسي ومجلس الاتحاد الروسي، حيث حصل على موافقة المجلسين.

وبعد تصديق بوتين على هذا القانون أصبحت روسيا خارج هذه الاتفاقية؛ ما سيسمح لها بإجراء تجارب نووية دون التقيد بأي معاهدة أو وجود قانون يمنعها من ذلك .